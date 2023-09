Golden Goose avvia l’iter per la Borsa, mandato per studiare il collocamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il brand delle sneaker Golden Goose fa il primo passo concreto per la quotazione in Borsa. L’attuale azionista, cioè il private equity Permira (che contattato dal Sole 24 Ore non commenta le indiscrezioni), ha dato infatti mandato a un advisor finanziario per studiare il collocamento dell’azienda. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una banca d’affari americana, ma presente in Europa.

Il processo, anche se in fase preliminare, prende dunque inizio per uno sbarco borsistico che potrebbe concretizzarsi...