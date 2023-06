Golden Goose a Forte dei Marmi

Dopo il successo dei precedenti concept esclusivamente ideati per lo store di Forte dei Marmi (Bagno Golden nel 2020, Edicola Golden nel 2021 e Gelateria Golden nel 2022), quest'anno Golden Goose introduce Fioreria Golden, dall'atmosfera estiva e vintage, ispirato alle storiche botteghe e fiorerie. Alle porte di Fioreria Golden, in uno spazio apposito, una Florist Maker sarà a disposizione dei clienti ed ospiti per la realizzazione di cadeau floreali. Inoltre, Golden Goose ha realizzato un takeover della storica Cicli Maggi, officina simbolo di Forte dei Marmi dal 1906, con elementi che riprendono l'allestimento del negozio, dove si potranno personalizzare i cestini delle biciclette con grafiche Fioreria Golden.

