Golden Goose, Permira verso la scelta delle banche per l’Ipo

Il private equity internazionale Permira, guidato in Italia da Francesco Pascalizi, è alle battute finali per scegliere il pool di banche global coordinator per lo sbarco a Piazza Affari delle sneakers di lusso Golden Goose, che secondo alcune stime di mercato valgono tra i 3 e i 4 miliardi di euro.

All’inizio di novembre, come già anticipato dal Sole 24 Ore, erano state inviate le lettere di invito alle banche per partecipare al «beauty contest», finalizzato alla scelta dei global coordinator. La scorsa settimana diverse banche d’affari hanno presentato i loro pitch. Secondo i rumors, in pole position sarebbero Goldman Sachs e Bofa Merrill Lynch. Lazard è invece già stata nominata come advisor.

L’Ipo avverrà nel 2024, alcuni mesi dopo altre rilevanti quotazioni nel settore delle calzature. Nello scorso ottobre la società tedesca Birkenstock (controllata da L Catterton, società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese Lvmh) ha definito il prezzo a Wall Street della sua offerta pubblica iniziale di 32.258.064 azioni ordinarie a un prezzo di 46 dollari per azione, ovvero a metà della forchetta annunciata, raccogliendo 1,48 miliardi di dollari.

Il gruppo Golden Goose ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 39,5% a 387,27 milioni, un margine operativo lordo di 160,4 milioni (+60%) e un utile netto in calo del 13% a 76,9 milioni di euro e dipendenti che da 303 sono aumentati a 377: un traguardo che è stato reso possibile anche grazie all’importante crescita nell’area delle Americhe, attraverso i canali retail e tramite l’online. Il private equity Permira ha acquisito nel 2020 l’83% della società per 1,3 miliardi di euro, mentre l’ex azionista Carlyle aveva mantenuto una quota di minoranza.

L’obiettivo, secondo alcuni addetti ai lavori, sarebbe quello di ripetere un’Ipo di successo a Piazza Affari, come quella di Moncler.