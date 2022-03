Golden power e Tlc / Stretta su forniture 5G, obbligo di piano annuale

Arriva una stretta per gli operatori di tlc che vogliono acquisire tecnologia 5G. Lo scopo sembra essere quello di blindarsi ulteriormente da fornitori extra-Ue, cinesi in primis. Viene introdotto l'obbligo di stilare un piano annuale con il programma degli acquisti e i dati dettagliati dei relativi, anche potenziali, fornitori; con la descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni oggetto dell'acquisto. Obblighi che, tra l'altro, vengono estesi alle tecnologie e ai prodotti cloud. La notifica in questione deve essere trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornarlo con cadenza quadrimestrale. Entro 30 giorni dalla notifica, il piano è approvato con condizioni o prescrizioni oppure è negata l'approvazione e viene posto il veto. Se vengono avviati contratti in assenza del via libera al piano scatta una sanzione amministrativa fino al 3% del fatturato.

