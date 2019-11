Golden power, rafforzati i poteri del Governo Estesi gli ambiti operativi per i settori ad alta intensità tecnologica. Indicati i creteri di valutazione dell’acquirente extra-Ue di Mauro Pizzin

La nuova legge sul perimetro di sicurezza cibernetica estende anche l'ambito operativo dei poteri speciali che possono essere esercitati dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica: il cosiddetto golden power. A prevederlo è l'articolo 4-bis inserito in sede di conversione del Dl 105/2019, che riprende, integrandole, le disposizioni del Dl 64/2019, frutto del primo Governo Conte (non convertito in legge e decaduto il 9 settembre), modificando il testo del Dl 21/2012.

Poteri speciali ampliati

Il nuoto testo allunga il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, ampliandone in alcuni casi l'oggetto, modifica e integra gli obblighi di notifica per l'esercizio dei poteri speciali e modifica la disciplina dei poteri speciali in materia di tecnologia 5G per renderne il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Soggetti extra-Ue

Novità importante, l'articolo 4-bis ridefinisce il concetto di soggetto esterno all'Unione europea, precisando che in questa circostanza il Governo può valutare se l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente alla Ue anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti, se l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza e l'ordine pubblico in un Paese Ue e se vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.