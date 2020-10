Goldman guida la cavalcata dei profitti dell’alta finanza nella crisi da Covid Utili quasi raddoppiati nel terzo trimestre per la banca d’affari, grazie a trading e investment banking. In evidenza lo scollamento con Main Street di Marco Valsania

Goldman Sachs raddoppia – o quasi – i profitti e mostra come l'alta finanza americana, quella del grande trading e investment banking, stia più che tenendo testa ad una crisi economica e di salute pubblica. Una crisi che sta invece devastando Main Street e il mercato del lavoro, falcidiando piccole e medie aziende e scatenando licenziamenti di massa tra i grandi marchi della Corporate America. Gli utili di Goldman hanno raggiunto i 3,62 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2020 e le entrate i 10,78 miliardi, polverizzando le stime della vigilia: gli analisti avevano in media pronosticato profitti per 1,94 miliardi e revenue di 9,38 miliardi.



Banca d'affari per eccellenza

La banca d'affari per eccellenza, che ha diversificato la sua presenza ma ha per il momento ha ancora soltanto una piccola presenza in carte di credito e servizi retail, per mettere a segno il suo exploit ha fatto leva sui suoi punti di forza di sempre. Vale a dire esplosioni del trading in un clima di maggior volatilità dei mercati e appetito delle imprese per emissioni azionarie e del reddito fisso, per il debito, a tassi di interesse ai minimi grazie alle straordinarie manovre di stimolo e soccorso della Federal Reserve.

Le pressioni su Bofa

Altri istituti più esposti ai business tradizionali da banca commerciale, pur in attivo, hanno per la verità risentito di cali nella performance. Bank of America, danneggiata da generali cali nei tassi di interesse nel vasto business di depositi e prestiti che guadagna sullo spread tra di loro, ha visto i profitti trimestrali scendere del 16% a 4,9 miliardi e le revenue deludere le attese con 20,45 miliardi. I profitti di Wells Fargo sono caduti del 56 per cento. Segno che ferite economiche ci sono, anche se per le attività finanziarie sono state ad oggi molto più contenute rispetto ai traumi della debacle del 2008, quando erano state loro stesse protagoniste centrali della debacle di derivati e bolle immobiliari.

Il monito di Dimon

In precedenza JP Morgan aveva a sua vola riportato un aumento dei profitti, del 4%, grazie proprio alle attività sulle piazze finanziarie. Il suo chief executive Jamie Dimon ha tuttavia avvertito come l'economia nel suo insieme abbia ancora bisogno di aiuti, data la grave incertezza sul futuro. Dimon ha sollevato lo spettro di una doppia recessione e indicato che costerebbe caro alla banca, costringendola ad ulteriori 20 miliardi in stanziamenti a riserva. Citigroup aveva da parta sua riportato risultati meno brillanti. La stessa Fed nei più recenti stress test bancari ha trovato le banche statunitensi in salute ma ha bloccato buyback azionari e limitato i dividendi allo scopo di preservare capitali in caso di rovesci, uno stop esteso al quarto trimestre.

Basta a nuove riserve

Ma l'ottimismo odierno delle grandi banche si riflette anche nello stanziamento di fondi a riserva. Dopo aver accumulato complessivamente decine di miliardi nei passati trimestri per far fronte a crediti in sofferenza, ora tirano il fiato. Goldman, in particolare, ha stanziato 278 milioni nell'ultimo trimestre, meno di un quinto rispetto al periodo aprile-giugno dopo aver messo a riserva in tutto 19 miliardi. JP Morgan ha riserve per prestiti inesigibili pari a 34 miliardi che ha lasciato sostanzialmente invariate negli ultimi tre mesi. La stessa Citi ha stanziato meno delle metà in nuove riserve trimestrali rispetto ai 7 miliardi del periodo aprile-giugno.