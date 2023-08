Goldman pronta a vendere la consulenza personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Goldman Sachs accelera riorganizzazione e obiettivi di snellimento. Impegnata a focalizzare nuovamente le proprie attività a favore di business da alta finanza sui quali ha costruito il suo prestigio, dalle operazioni di banca d’affari ai servizi dedicati a clienti non ricchi bensì ultra-ricchi. E a far calare invece il sipario su fallite, recenti scommesse volte ad ampliare il suo appeal tra schiere di investitori. L’ultima mossa della missione per rilanciare l’identità selettiva del colosso di ...