Goldman Sachs AM cede quasi 10mila mq del San Babila Business Center

Nuovo deal nel settore office a Milano. Goldman Sachs Asset Management ha ceduto a un investitore privato italiano di una porzione del prestigioso complesso noto come San Babila Business Centre, situato in Corso Vittorio Emanuele II 24-28, a Milano (Dils e Cbre gli advisor).

L’edificio – distribuito su otto piani fuori terra e con una superficie lorda di circa 9.700 metri quadrati – è stato originariamente progettato da BBPR e successivamente modernizzato nel 2021 dallo studio Citterio-Viel.

L’importo non è stato reso noto, ma analisti del settore stimano un valore sopra i 50 milioni di euro. L’immobile grazie a un recente intervento di integrale ristrutturazione ha ottenuto importanti certificazioni, tra cui Leed Gold e Well Silver.

Secondo Cbre, il terzo trimestre del 2023 si è chiuso con volumi di investimento, in IKtalia, pari a 1,5 miliardi di euro (-52% sullo stesso periodo dell’anno scorso). Solo il segmento ufficio ha registrato transazioni per 100 milioni, in calo di oltre il 90% sul 2022.