Goldman Sachs ha acquistato azioni Usa e Uk con i soldi di un fondo di stato cinese

Goldman Sachs ha utilizzato un fondo creato con denaro statale cinese per acquistare una serie di società statunitensi e britanniche, tra cui una con un’attività di sicurezza informatica che fornisce servizi al governo britannico, anche se le tensioni tra Pechino e l’Occidente sono in aumento. Lo rivela il Financial Times, secondo cui la banca di Wall Street avrebbe concluso sette operazioni utilizzando liquidità attinta da un fondo di partnership di private equity da 2,5 miliardi di dollari creato nel 2017 con il fondo sovrano China Investment Corporation (Cic).

Le operazioni comprendono una start-up che traccia le catene di approvvigionamento globali, una società di consulenza per il cloud computing, un’azienda di test per i farmaci e un produttore di sistemi utilizzati per l’intelligenza artificiale, i droni e le batterie dei veicoli elettrici. Pur avendo annunciato di aver investito nelle società, la banca non ha detto che le operazioni sono state finanziate almeno in parte dal fondo cinese.

Le operazioni evidenziano come i fondi di private equity abbiano aiutato i fondi sovrani ad accumulare partecipazioni indirette in aziende di settori critici, in un momento in cui i governi occidentali hanno aumentato il controllo sugli investimenti diretti esteri, in particolare quelli provenienti dalla Cina, per questioni di sicurezza nazionale.

Lloyd Blankfein, allora amministratore delegato della banca, ha lanciato il China-US Industrial Cooperation Partnership Fund durante la visita di Stato di Donald Trump a Pechino nel 2017, affermando che avrebbe contribuito a risolvere le preoccupazioni di Washington circa lo squilibrio commerciale tra Stati Uniti e Cina investendo capitali cinesi in aziende americane.

La banca dichiarò che il Cic sarebbe stato un investitore di riferimento nel fondo e avrebbe svolto un ruolo attivo nell’aiutare le aziende acquistate a espandersi in Cina. Nonostante i rapporti sempre più tesi tra Pechino e l’Occidente negli ultimi anni, Goldman ha intensificato l’attività del fondo, effettuando quattro investimenti nel 2021 e uno l’anno scorso.