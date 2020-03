Goldman Sachs inietta un miliardo per salvare i suoi fondi monetari

Goldman non è un esempio isolato. Bank of New York Mellon è a sua volta ormai intervenuta con 2,1 miliardi per sostenere il suo fondo Dreyfus Cash Management. I prime money-market funds hanno sofferto complessivamente riscatti per decine di miliardi di dollari. Questi fondi sono tradizionalmente considerati sicuri, perché investono in titoli del debito della Corporate America con rating, cioè voti, massimi.

Nell'attuale frangente, tuttavia, l'ampliarsi della percezione del rischio, in presenza di paralisi di buona parte delle aziende statunitensi, li ha raggiunti, ritenuti comunque meno sicuri e protetti rispetto a investimenti in titoli del Tesoro, beni rifugio per eccellenza.

Il supporto straordinario ai money market è già stato sperimentato una dozzina di anni or sono. Si erano già congelati durante la grande crisi finanziaria ed economica del 2008, allora in seguito al collasso della storica banca Lehman Brothers. Il grande Reserve Primary Fund vide le sue azioni cadere sotto il livello minimo di 1 dollaro, forzando la liquidazione del fondo. Una ventina di simili grandi fondi ricevettero aiuti con successo dalle loro case madri grazie a una rete di sostegno che mobilitò lo stesso Tesoro.

Resta però da vedere oggi quale sarà la dinamica finanziaria di una crisi economica e sociale che appare drammatica e senza precedenti.

Investitori e piazze finanziarie sono reduci da violente scosse, oscillazioni e perdite nell'ultima settimana davanti all'escalation dell'impatto sanitario ed economico della pandemia, che secondo Goldman Sachs potrebbe provocare una straordinaria contrazione del 24% del Pil Usa nel secondo trimestre e ondate di milioni di disoccupati a partire da subito.

La Fed, conscia delle elevatissime tensioni che si stanno moltiplicando sui mercati e di potenziali ulteriori escalation che trasformino la crisi anche in una debacle finanziaria, ha già fatto scattare ben tre strumenti eccezionali per offrire supporto alle piazze del credito. Compreso apputo il settore dei fondi comuni del mercato monetario, con i suoi ben 3.800 miliardi di valore.