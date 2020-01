Goldman Sachs paga lo scandalo malese; BlackRock svetta oltre i 7.000 miliardi di asset in gestione Bank of America batte le attese ma riporta un calo di utili e ricavi. Le banche sono sostenute dalla crescita nel trading ma risentono dei bassi tassi di interesse di Marco Valsania

NEW YORK - Goldman Sachs nel quarto trimestre 2019 ha risentito degli elevati costi per risolvere lo scandalo di corruzione del fondo malese 1MDB. Goldman ha riportato un calo del 24% nei profitti a 1,92 miliardi di dollari, appesantita dall'accantonamento l'anno scorso di 1,24 miliardi destinati a contribuire alla copertura di probabili multe e spese legali. L'istituto sta negoziando una sanzione da forse due miliardi con il Dipartimento della Giustizia per il suo ruolo nella vicenda malesiana. La grande banca americana ha tuttavia anche riportato ricavi trimestrali in aumento del 23% a 9,96 miliardi di dollari.



Le attivita' di trading, come gia' avvenuto per JP Morgan e Citigroup, hanno brillato. La divisione Global Markets ha registrato ricavi in aumento del 33% a 3,48 miliardi. Nell'obbligazionario le entrate sono salite del 63% a 1,77 miliardi; nell'azionario solo lievitate del 12% a 1,71 miliardi. L'investment banking ha invece conosciuto una flessione del 6% a 2,06 miliardi.

Goldman, sotto il ceo David Solomon, sta riorganizzando il suo business, con maggior enfasi su servizi al consumo e nell'asset management, accanto alla trasparenza del bilancio, L'obiettivo e' trovare nuove strade di crescita e migliorare la propria competitivita' rispetto alle altre grandi banche statunitensi. Appuntamento cruciale su questa strada sara' il primo Investor Day, la prima conferenza dedicata agli investitori da parte della societa', a fine mese, il 29 gennaio.



Un altro protagonista del settore bancario, il secondo istituto per asset Bank of America, ha riportato un bilancio trimestrale superiore alle attese ma a sua volta con un calo nei profitti. Bofa ha visto gli utili declinare del 4% a 7 miliardi e le entrate sono a loro volta scivolate a 22,3 da 22,7 miliardi. Le attività bancarie tradizionali sono state danneggiate dal clima di bassi tassi di interesse. Meglio hanno fatto le attivita' di trading, in rialzo del 7% grazie anzitutto al reddito fisso.



BlackRock, leader mondiale nella gestione di asset, ha riportato da parte sua attivita' under management che hanno superato di slancio per la prima volta i settemila miliardi, raggiungendo quota 7.430 miliardi, dopo che avevano chiuso il 2018 sotto i seimila miliardi. I profitti nel quarto trimestre sono saliti del 40% a 1,3 miliardi battendo le previsioni. La societa' e' reduce da un annuncio significativo nel mondo della finanza: il suo ceo Larry Fink ha indicato che terra' conto apertamente della sfida del cambiamento climatico nelle sue strategie di investimento.