Goldman Sachs raddoppia i profitti, utili in caduta per BofA ma sopra le attese Forte spinta dal trading con il rally dei mercati per la banca d’affari: in termini assoluti, nel trimestre l'utile netto è cresciuto a 4,51 miliardi di dollari dagli 1,72 di un anno fa. Bank of America ha comunque superato le stime, dopo avere rilasciato 828 milioni di dollari di accantonamenti di Marco Valsania

NEW YORK - Secondo giro di conti delle grandi banche a Wall Street. Goldman Sachs ha più che raddoppiato gli utili nel quarto trimestre del 2020: ha messo a segno un'impennata del 135% a 4,51 miliardi di dollari, pari a 12,08 dollari per azione, cavalcando il riscatto dei mercati finanziari dalla crisi da pandemia. Il giro d'affari è salito del 18% a 11,74 miliardi. I risultati hanno battuto nettamente le previsioni, ferme a utili per azione da 7,39 dollari e a revenue per 9,99 miliardi. In Borsa...