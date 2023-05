Goldman Sachs: «Stabilità, talento e competenze: perché investiamo in Italia»

3' di lettura

«Nei miei quasi 36 anni di attività nell’investment banking ho seguito molto l’Italia e credo che oggi più che mai potrebbero esservi gli elementi per un periodo di significativa stabilità politica: questa è una condizione fondamentale se si vogliono compiere i passi necessari per promuovere una crescita economica che sia sostenibile nel lungo termine». Richard Gnodde misura con attenzione le parole quando parla a Il Sole 24 Ore del nostro Paese: non sottovaluta certo le insidie che si nascondono...