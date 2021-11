Goldman Sachs taglia le stime del lusso globale, pagano dazio Moncler ed Hermes

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Giornata negativa per il settore del lusso in Europa dopo un report di Goldman Sachs che ha tagliato le stime per il settore a livello globale a causa delle prospettive di un rallentamento cinese. La banca d'affari americana, in particolare, ha emesso giudizi 'sell' su Hermes e Moncler, i peggiori sui listini principali di Parigi e Milano con cali arrivati a superare anche il 3%.

Goldman Sachs, in particolare, fa notare come nonostante la recente accelerazione di alcuni indicatori, si osservi il deterioramento di alcuni indici anticipatori dell'andamento dei cosiddetti consumi high-end, in sostanza quelli delle classi più benestanti che fanno della Cina il motore principale del lusso mondiale. Di qui il taglio delle stime per le vendite globali del lusso al +9% nel 2022 (dal +13,5%) e al +7% nel 2023 (da +11,5%).

Per quanto riguarda Hermes, "continuiamo a pensare che offra il miglior profilo di crescita difensiva del settore", precisa Goldman, "tuttavia vediamo poco spazio per sorprese al rialzo sugli utili e quindi le prospettive di crescita sono meglio prezzate in altri titoli". Per Moncler, prosegue la banca Usa, potrebbe sembrare paradossale diventare più cauti nel momento in cui pensiamo che il momentum del brand è forte e ci avviciniamo al periodo core dell'anno, ma riteniamo che un outlook positivo per l'attuale trimestre e per il prossimo siano già prezzati visto che il titolo negli ultimi sei mesi ha registrato una sovraperformance del 18% rispetto ai peers. Più in prospettiva Goldman da una parte riduce le stime sui ricavi del gruppo (+9,9% nel 2022 da +11,8% e +9,8% da +10,1% nel 2023), dall'altra parte evidenzia come oggi il titolo tratti a 26,5 volte l'EV/Ebitda mentre l'attuale target price (61 euro) corrisponda a 24 volte, peraltro in linea con il mercato. Di qui la raccomandazione 'sell' da parte della banca americana.