Goldman: nel terzo trimestre utile a 5,38 miliardi di dollari (+60%)

Goldman Sachs ha riportato utili netti del terzo trimestre in rialzo del 60% a 5,38 miliardi di dollari, pari a 14,93 dollari per azione, che si confrontano con i 3,36 miliardi di dollari di utile del corrispondente trimestre 2020, pari a 8,98 dollari per azione. I ricavi netti al 30 settembre sono stati pari a 13,61 miliardi di dollari, in crescita del 26% rispetto a 10,78 miliardi di un anno fa.

Gli analisti stimavano gli utili a 9,78 dollari per azione e i ricavi a 11,25 miliardi di dollari. Nei...