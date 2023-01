Goldman, utile dimezzato dopo la doccia fredda del fintech. In calo anche Morgan Stanley

Ascolta la versione audio dell'articolo

Goldman Sachs ha realizzato un fatturato netto di 47,37 miliardi di dollari e un utile netto di 11,26 miliardi di dollari (-48%) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Lo si legge in una nota. Per il solo quarto trimestre del 2022, invece, i ricavi netti sono stati pari a 10,59 miliardi di dollari e gli utili netti a 1,33 miliardi di dollari, in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Risultati pesanti ma in parte anticipati settimana scorsa, con i 3 miliardi persi dal 2020 nella divisione “technology and consumer”.

L’utile diluito per azione comune (Eps) a livello annuale è stato di 30,06 dollari (dai 59,45 dollari del 2021), mentre sull'ultimo trimestre scende a 3,32 dollari (dai 10,81 dollari). Il dato è lontano dalle stime degli analisti che in media ipotizzavano un utile per azione di 5,48 dollari. Il RoE è stato del 10,2% per il 2022 e il RoE annualizzato del 4,4% per il quarto trimestre. «In un contesto economico difficile, nel 2022 abbiamo garantito ai nostri azionisti rendimenti a due cifre» commenta il ceo David Solomon.

Morgan Stanley ha chiuso il quarto trimestre con profitti in ribasso, ma sopra le stime, e ricavi in discesa, allineandosi sostanzialmente a quanto fatto dalle altre grandi banche americane. A sostenere i profitti sono stati i ricavi record della divisione di gestione patrimoniale (in rialzo a 6,6 miliardi di dollari nel trimestre e 24,417 nell’anno). Questo ha bilanciato il fatto che le attività di investment banking, trading e gestione degli investimenti hanno subito l’impatto dell’estrema volatilità di mercato. Nei tre mesi a dicembre l’istituto newyorkese ha messo a segno un utile netto di 2,236 miliardi di dollari, 1,26 dollari per azione, in calo del 39,5% rispetto ai 3,696 miliardi, 2,01 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso, ma sopra gli 1,19 dollari attesi dal consensus. I ricavi sono scesi del 12,2% a 12,749 miliardi, contro i 12,64 miliardi previsti dagli analisti. Nell’intero anno la banca ha riportato profitti in ribasso del 26,6% a 11,029 miliardi, 6,15 dollari per azione, sotto i 6,19 dollari attesi dal consensus, e ricavi in discesa del 10,1% a 53,668 miliardi, contro i 53,62 miliardi stimati. «Abbiamo messo a segno un quarto trimestre solido nonostante un contesto di mercato difficile. Complessivamente il 2022 è stato un anno solido per la società visto che una strategia chiara e un modello di business equilibrato ci hanno consentito di mettere a segno un Rotce del 16% nonostante il quadro macro complesso», ha detto l’amministratore delegato James Gorman.