Golf, il 76° Open d’Italia tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2022 di Roma

Rai Sport , Sky Sport e GolfTv trasmetteranno la 76esima edizione grazie all'accordo raggiunto da Infront (official advisor della Federazione italiana golf) con 3 diversi broadcaster. Rai Sport+Hd garantirà una sintesi giornaliera di 60 minuti per i primi 3 giri, oltre alla diretta in chiaro del round finale. La piattaforma satellitare di Sky Sport Uno offrirà in diretta ai propri abbonati tutta la massima rassegna nazionale di golf da giovedì 10 ottobre a domenica 13. Il servizio streaming GolfTv, realizzato da Discovery , coprirà l'intero evento su piattaforma internet e mobile, abbinando visione gratuita (per i primi 3 giorni) e a pagamento (soltanto per l'ultima giornata di gara).



Biglietti e abbonamenti in vendita su Ticketone

I biglietti per ciascuna delle giornate di gara e l'abbonamento per assistere al 76° Open d'Italia sono acquistabili attraverso il circuito di vendita TicketOne e il sito www.openditaliagolf.eu nella sezione “spettatori”.

Il costo del biglietto sarà di 15 euro per ciascuna delle prime 2 giornate di gara (giovedì 10 e venerdì 11 ottobre) e di 20 euro per ognuna delle giornate conclusive (sabato 12 e domenica 13). L'abbonamento, che darà diritto ad assistere a tutti e 4 i giorni di torneo, sarà disponibile al costo di 50 euro.

Infine, per gli under 18 e per i diversamente abili l'ingresso sarà completamente gratuito per l'intera manifestazione. Gli accessi omaggio si potranno ritirare presso le biglietterie.

Domenica 6 ottobre «primi» swing

Infine, prima del via del 13 ottobre, lLa parola è pronta a passare al campo con un assaggio della rassegna che ci sarà già domenica 6 ottobre a piazza di Siena a Roma con “ Golf in Piazza ”, terzo evento 2019 della Road to Rome 2022, la marcia di avvicinamento verso il match Usa-Europa. Uno show gratuito per chiunque vorrà provare il golf con il trofeo

ufficiale della Ryder Cup, progetto seguito passo passo da Giampaolo Montali, direttore generale e, tra gli altri, da Giovanni Malagò, presidente del Coni.