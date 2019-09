Golf 8, tutto quello che sappiamo sulla nuova Volkswagen Debutterà in ottobre, ma sarà in vendita a marzo 2020 di Corrado Canali

2' di lettura

Avrebbe, forse, potuto debuttare anche all'ormai imminente Salone di Francoforte (12-22 settembre), ma Volkswagen hadeciso logicamente di concentrarsi in quella occasione sulla elettrica ID.3 che, in effetti, è destinata ad inaugura una nuova era per il brand.

E dunque per l'ottava generazione della Golf ci sarà ancora tempo per gli ultimi test su strada, mentre l'anteprima della vettura è prevista per il mese di ottobre, per essere poi messa in vendita a marzo dell'anno prossimo. Proposta soltanto in versione a5 porte, oltre che basata su un'evoluzione del pianale attuale che pure è stato alleggerito di circa 50 kg, l'ottava generazione della Golf non porterà al debutto cambiamenti epocali nel look, come del resto da consuetudine per la Casa tedesca che per il suo modello bestseller studia sempre evoluzioni di sostanza e non di apparenza.

Per il momento Volkswagen ha diffuso un'immagine ufficiale del nuovo modello sia pure ancora coperto da una pellicola protettiva da cui si possono già determinare una serie di informazioni di massima che portano a delle logiche conclusioni. Innanzitutto la nuova Golf mantiene le proporzioni della generazione precedente, ma propone fari anteriori più sottili, un cofano più spiovente e un fascione anteriore molto più avvolgente.

L'ottava Golf non perderà, dunque, alcuni tratti tipici, fra cui spicca la stessa sottile mascherina anteriore e l'ampio montante posteriore del tetto. La nuova Golf sarà, inoltre, il primo modello che porterà al debutto l'inedito logo introdotto da Volkswagen.

E veniamo all'interno della vettura che avrà un a plancia sarà dominata da due grandi schermi, montati uno di fianco all'altro per sembrare un tutt'uno: quello dietro al volante oltre che è più incassato è per la strumentazione, mentre dall'altro si comanderà, in particolare, il sistema multimediale che sarà connesso alla rete e dunque in grado di scaricare aggiornamenti e ottenere informazioni in tempo reale anche, naturalmente, su traffico e incidenti in corso. La consolle, inoltre, sarà quasi priva di comandi fisici, perché i controlli di musica, climatizzazione e navigatore verranno azionati toccando lo schermo o con i comandi vocali.