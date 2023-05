Golf, a Bergamo la prima tappa europea del tour corporate più grande del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Turkish airlines world golf cup, il più grande torneo corporate di golf a livello mondiale, atterra in Lombardia lunedì 8 maggio 2023 con la tappa al Golf club L'Albenza di Bergamo.

In questo modo Turkish airlines continua il forte sostegno alle attività sportive, come dimostra la sua posizione di unica compagnia aerea sponsor della Uefa Champions League.

Giunta alla sua ottava edizione, la Turkish airlines world golf cup dimostra l’impegno di Turkish airlines nei confronti di questo sport.

I partecipanti sono stati invitati personalmente da Turkish Airlines a giocare su alcuni dei migliori campi del mondo negli ultimi anni, tra cui il Royal Birkdale, la sede del British open championship 2017 e le sedi della Ryder Cup di Gleneagles (Edimburgo); il K Club di Dublino e Le Golf National di Parigi nel 2018.



Da ognuno degli 85 tornei di qualificazione in 57 Paesi in tutto il mondo, i vincitori avanzeranno alla grande finalw della Turkish airlines world golf xup, che si terrà a dicembre presso il Gloria serenity resort di Antalya, in Turchia.

Il torneo di quest'anno è sponsorizzato da Gloria hotels and resorts e Ruck & Maul.



La tappa di Bergamo è la prima tappa del circuito 2023 che ha luogo in Europa. In Italia si giocherà anche e a Bologna. Il numero totale delle tappe europee attualmente confermate è di 33.