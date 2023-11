Golfo dei sogni, il resort uscito indenne dal Covid che punta a replicare la formula del successo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il segreto è tutto nella passione. E poi nella voglia di crescere e di apprendere. Riccardo Ficcanterri, proprietario con il cugino del The sense Experience Resort (Golfo dei sogni) a Follonica (Grosseto), di questi segreti ne ha fatto il punto di riferimento e anche di forza quando ha deciso di fare il salto trasformando l’azienda a gestione familiare in «qualcosa di più». Premette Ficcanterri: «La nostra famiglia da anni era impegnata nel settore dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’ospitalità. Io e mio cugino siamo subentrati in seconda generazione e abbiamo condotto il Parco hotel Marinetta». Poi l’opportunità della Colonia di Follonica con vista sul golfo e immersa in un’area con pini. «Mio cugino aveva visto questa colonia e ragionandoci, dato che venivamo dall’esperienza del Parco hotel Marinetta, abbiamo pensato di poterla valorizzare con un programma per fare un resort di lusso». Quindi l’avvio del percorso che coincide anche con un periodo di formazione e crescita personale e professionale. «Abbiamo iniziato a seguire una serie di corsi - spiega -. Nel 2017 si è resa disponibile un’opportunità e abbiamo deciso di creare un piccolo gruppo e di passare a una gestione più manageriale». Quindi la nascita della società che si occupa dei servizi per l’intero gruppo. «All’interno c’è l’area Hr, l’area finanza ma anche marketing - argomenta il fondatore -: in questa struttura abbiamo circa 20 persone che lavorano nei vari settori, compreso quello della sostenibilità».

Nonostante l’emergenza Covid e la contrazione, l’avvio della nuova struttura di Follonica, The sense experience, è un «successo». «Oggi è una realtà, quella che immaginavamo e avevamo visto e pensato - aggiunge -. Certo non ci si immaginava che potesse avere questa forza. Basti solo il dato del fatturato: siamo passati dai 6 milioni del 2021 a 8,4 del 2023 con una crescita costante anche per il futuro». Quanto al segmento, il Sense Experience gioca la carta del lusso e si rivolge a un target medio alto, con un mercato italiano, internazionale ed extraeuropeo, Usa compresi. Quanto al futuro, la parola d’ordine è «crescita». Non a caso, tra le iniziative portate avanti c’è l’acquisizione di un albergo nel centro di Firenze: «Nel 2022 con la società abbiamo rilevato l’hotel Botticelli per renderlo boutique hotel nel segmento medio alto - dice ancora - a cui si aggiunge anche la parte legata alla ristorazione di qualità».

Inoltre c’è un piano di espansione anche a Follonica. «Abbiamo presentato al Comune un programma di interventi con progetti per l’ampliamento della Spa, sala meeting e ristorante - argomenta ancora - in modo che possa raggiungere la stella Michelin».