Gomma Magica Audio

Consente di ridurre facilmente i suoni che distraggono dal video, come il vento ululante o la folla rumorosa. Questa capacità audio computazionale, unica nel suo genere, utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico per ordinare i suoni in livelli distinti in modo da poterne controllare i livelli.

Più avanti nel corso dell’anno, Pixel 8 Pro otterrà Video Boost, che abbina Tensor G3 ai nostri potenti centri dati. Questa funzione applica un’elaborazione all’avanguardia ai video per regolare colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità. Il risultato sono video straordinari e fedeli alla realtà. Video Boost abilita anche Video Notturno su Pixel per una migliore qualità dei video degli smartphone in condizioni di scarsa illuminazione.