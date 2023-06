Gomma plastica, fatturato in crescita del 10% a 26 miliardi ma la congiuntura preoccupa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le industrie della Gomma Plastica è «un momento positivo. Nel 2022 il fatturato è in aumento del 10% sul 2021 e ha raggiunto 25,9 miliardi di euro». E c’è soddisfazione per il «rinnovo contrattuale recentemente approvato in tempi rapidi e con una base associativa in crescita», dice Marco Do, presidente della Federazione di settore, in occasione dell’assemblea al Politecnico di Milano, con la partecipazione, tra gli altri, di Livio Beghini, Presidente Assogomma e Marco Bergaglio, Presidente Unionplast, Ernesto Marzano (Vice Presidente Relazioni Industriali della Federazione Gomma Plastica) Pierangelo Albini (Responsabile Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria), i segretari generali di Filctem, Marco Falcinelli, Femca, Nora Garofalo e Uiltec, Daniela Piras. A chiudere la giornata, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Stirpe.

Il calo della marginalità

In questa fase di crescita importante, però, non mancano le note dolenti. Si tratta infatti di una fase «contrassegnata da numerose difficoltà quali l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e della logistica, connesse allo scenario di guerra e al perdurare della pandemia - continua Do -. Nello specifico, le materie prime sono aumentate anno su anno del 40%, con picchi anche superiori al 100%». Tutti elementi che hanno causato un calo della marginalità

La crescita dei due settori

A risentire di più è stato il settore della gomma dove il fatturato è stimato in crescita di circa il 10%, passando quindi da 4,5 miliardi a 5 miliardi di euro, ma le marginalità sono ridotte. Per il settore della plastica di prima trasformazione, invece, il fatturato nell’ultimo anno è stato pari a 20,9 miliardi di euro, con un aumento del 10,4% rispetto al 2021, anch’esso a marginalità compressa. «I prodotti in gomma e in plastica sono strutturali per settori quali l’alimentare, l’agricoltura, l’automotive, i trasporti in generale, la farmaceutica, la sanità, l’edilizia, solo per citare i principali. Il nostro obiettivo prioritario rimane quello di essere a fianco e a supporto delle imprese dei due settori offrendo un ampio ventaglio di servizi e consulenze, che, come dimostra l’incremento della base associativa, le aziende nostre associate mostrano di apprezzare».

Il rinnovo del contratto

Stabili gli addetti che in totale sono 140mila e che hanno da poco visto rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro. Nonostante il contesto di chiaroscuro, le imprese della Gomma Plastica hanno recentemente rinnovato il contratto, «raggiunto in tempi brevi e questo è un risultato particolarmente importante che sottolinea lo sforzo e il cambio di passo delle aziende della gomma e della plastica nell’equilibrare il costo del lavoro con i trattamenti retributivi», dice Do. In particolare nel TEC, il Trattamento economico complessivo «abbiamo consolidato il welfare sanitario integrativo per tutti i 140mila addetti, in modo da dare un supporto stabile alla salute dei nostri lavoratori. È un contratto che va nella direzione della sostenibilità economica e sociale, oltre a quella ambientale in cui le nostre aziende sono impegnate da tempo».