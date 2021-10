Gomme invernali, arriva Pirelli Cinturato Winter 2 con la nuova lamella allungabile

1' di lettura

Pirelli lancia il nuovo Cinturato Winter 2, pneumatico invernale che porta al debutto alcune nuove tecnologie sviluppate dall'azienda, come la lamella del battistrada che si allunga con l'usura catturando più neve per dare maggiore aderenza. Disponibile al lancio in 36 misure tra i 16 e i 20”, il Cinturato Winter 2 consente il controllo del veicolo su neve e bagnato, favorendo anche il comfort del guidatore durante la stagione fredda. Il Cinturato Winter 2 offre inoltre prestazioni che si attestano tra le migliori del mercato in tutte le situazioni di guida invernali, come confermato dai test realizzati dall'ente certificatore Tüv Süd, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark.

Rispetto alla precedente generazione di pneumatici invernali Pirelli, il nuovo Cinturato Winter 2 consente un chilometraggio complessivo superiore grazie all'impiego di una particolare mescola, nuovi disegni e strutture del battistrada, che ne aumentano la durata delle prestazioni sull'arco di vita del prodotto.

Per dare ancora più sicurezza al guidatore, il Cinturato Winter 2 è disponibile in alcune misure anche con l'innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d'aria anche in caso di forature fino a 4 mm di diametro. Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in è disponibile il Cinturato Winter 2 marcato Elect per specifiche misure. Con il Cinturato Winter 2, che sostituisce la prima generazione, Pirelli conclude il rinnovamento completo della famiglia Cinturato, dopo aver presentato nel 2020 l’estivo P7 e all'inizio di quest'anno l’All Season Sf2.