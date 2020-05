Gomme invernali, la sostituzione si può fare entro il 15 giugno L’emergenza Covid-19 fa slittare di un mese il termine ultimo in cui è obbligatorio sostituire i pneumatici da neve con quelli estivi se il codice di velocità è inferiore a quello riportato sul libretto. di Massimo Mambretti

Il Ministero dei Trasporti ha preso atto dei condizionamenti legati all'emergenza Covid-19 e ha posticipato il montaggio delle gomme estive da metà maggio a metà giugno. Lo slittamento agevola in pratica solo coloro che circolano con pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Infatti, chi utilizza coperture invernali con codice uguale o superiore a quello indicato sul libretto, volendo, può circolare anche tutto l'anno con gomme da neve, come del resto è sempre stato possibile.



Lo slittamento dà fiato tanto agli automobilisti che si trovano nella condizione di dovere effettuare l'avvicendamento pneumatici invernali ed estivi quanto ai gommisti che, dal canto, loro possono programmare le lavorazioni in maniera tale da fare rispettare anche l'osservanza del distanziamento sociale. Sebbene la circolare ministeriale abbia posto all'attenzione delle Forze dell'Ordine la direttiva (straordinaria) e la Fase 2 consenta spostamenti in ambito regionale che includono anche le operazioni di ordinaria manutenzione delle vetture, è consigliabile avere a portata di mano una conferma scritta dell'appuntamento da parte del gommista da cui ci si reca da esibire in caso di controlli lungo il tragitto o durante la verifica di possibili assembramenti.



La deroga fa slittare, ovviamente, anche al 16 giugno la possibilità per chi è tenuto al cambio gomme e non lo faccia di incorrere in sanzioni che partono da 422,00 e arrivano a 1.695,00 euro e nel ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.