Goodland lancia i pomodori pelati senza la piaga del caporalato

«Sono tutte cose normali, che le nostre bellissime leggi italiane prevedono, ma che non vengono applicate, perché il caporalato ha imposto un modello in cui le persone nei campi si pagano 3 euro lordi l’ora e non 11,5 euro e si fanno lavorare 10 ore al giorno in condizioni animalesche, non 6 ore e 40 minuti con un giorno di riposo alla settimana, come da norma», rimarca il presidente.

E per la campagna del pomodoro 2020 Cavazzoni ambisce «a moltiplicare per dieci l’esempio foggiano», senza porre limiti a struttura e operatività di Goodland. «È una impresa aperta, in costruzione, il modello di business è tuttora in progress – aggiunge – perché quel che conta è l'affermarsi di un'organizzazione di mezzi e persone che non si limita più a soddisfare shareholders e stakeholders, ma contribuisce a rigenerare ambiente e tessuto sociale, in aree tematiche e demografiche diverse».

Dopo il pomodoro No Cap, il prossimo impegno di GoodLand sarà in Appennino, a partire da quello emiliano, per arginare la desertificazione attraverso la rigenerazione agro-ecologica e, contemporaneamente, la produzione di prodotti da forno e latticini ad alto valore salutistico: «Pensiamo al recupero dei germoplasti dei grani antichi per replicarne valori e qualità e ad allevamenti che si nutrono solo di fieno e non di mais e soia», precisa Cavazzoni.