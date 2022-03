Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, lo pneumatico pronto a tutto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Goodyear ha introdotto il nuovo pneumatico Eagle F1 Asymmetric 6, l’ultima versione della sua serie di pneumatici premium Eagle F1. Lo pneumatico vanta una nuova tecnologia che aumenta le prestazioni sull’asciutto e migliora la frenata e l'aderenza sul bagnato. Inoltre si rivela anche ideale per i veicoli elettrici in quanto riduce la rumorosità (1 db) e la resistenza al rotolamento. Spicca per essere dotato di un’impronta del battistrada che aumenta quando l'automobilista effettua una manovra estrema offrendo quindi maggiore grip e reattività in qualsiasi situazione.



Lo pneumatico è adatto per un’ampia gamma di veicoli, tra cui caravan, auto sportive compatte e familiari, berline di lusso e coupé sportive. È già disponibile in 11 misure da 17 e 18 pollici, mentre entro il 2023 saranno lanciate sul mercato ben 65 dimensioni per ruote da 17 a 22 pollici.