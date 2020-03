Goodyear reCharge, arriva il pneumatico con il battistrada che si rigenera Con il Salone dell'auto di Ginevra annullato a causa dell'emergenza coronavirus, Goodyear ha presentato “virtualmente” i nuovi prodotti che sarebbero dovuti essere esposti all'evento svizzero. di Danilo Loda

Il primo modello proposto è reCharge un pneumatico “concept” che intende rivoluzionare il cambio gomme rispetto a come siamo abituati ai giorni nostri. Il concept reCharge si basa su una mescola del battistrada biodegradabile che quando si esaurisce può essere ricaricata con delle singole capsule. Quest'ultime sono riempite con una mescola liquida che può essere personalizzata a piacimento in base alle esigenze dell'automobilista o della flotta di veicoli. Queste capsule in pratica consentono al battistrada di rigenerarsi. È chiaro come si può scegliere la mescola più adatta in base, ad esempio alle condizioni climatiche: in inverno si può utilizzare una mescola adeguata per il freddo e d'estate una appropriata ad affrontare il calore dell'asfalto, il tutto senza cambiare pneumatico. Inoltre, attraverso i sensori interni al pneumatico, potranno essere raccolte le informazioni su stile di guida dell'automobilista e sulle condizioni in cui viaggia, per poter avere di conseguenza una mescola personalizzata e su misura.

La mescola sarebbe realizzata con materiale biologico rinforzata con seta di ragno, materiale estremamente resistente, ma soprattutto totalmente naturale il che la renderebbe biodegradabile al 100% e di conseguenza smaltibile senza alcun problema. Il battistrada dovrebbe essere sostenuto da un telaio molto leggero (non pneumatico) che richiede poca manutenzione e al tempo stesso eliminerebbe i problemi di foratura e/o calo di pressione, esigenza molto sentita dai noleggiatori e dai servizi di car sharing.

Tornano ai giorni nostri, con un pneumatico in produzione, Goodyear ha svelato EfficientGrip Performance 2. Il nuovo arrivato, stando alle stime del produttore, consente un chilometraggio superiore del 50% rispetto al suo predecessore e un 20% in più se confrontato con modelli simili della concorrenza. Tra le novità di EfficientGrip Performance 2 sono proposti intagli più lunghi abbinati a una mescola meno rigida che aiutano a migliorare l'evacuazione dell'acqua e allo stesso tempo di ridurre lo spazio di frenata. Le costolature più larghe al centro del battistrada, inoltre, consentono di avere una maggiore rigidità che si tramuta in migliore stabilità in situazioni di emergenza. Goodyear EfficientGrip Performance 2 è proposto in 45 misure che verranno man mano introdotte durante il corso dell'anno.