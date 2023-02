Google studia l’anti ChatGPT: al via i test sul sistema Apprentice Bard

Ascolta la versione audio dell'articolo

Google sta testando nuovi prodotti di chat basati sull’intelligenza artificiale, che potrebbero portate allo sviluppo di un software da contrapporre a ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale di ultima generazione su cui sta lavorando Microsoft, capace di rispondere in modo sorprendentemente “umano” ai quesiti posti dall’interlocutore.

I test di Google sono concentrati su un nuovo tipo di chatbot e sulle modalità di integrazione di questi strumenti nei motori di ricerca.

Tra i prodotti in fase di test c’è un chatbot chiamato Apprentice Bard: da diverse settimane i dipendenti di Google possono fare domande e ricevere risposte dettagliate, così come avviene agli utenti di ChatGPT.

Tra i prodotti in fase di test e sviluppo c’è anche un nuova interfaccia per motori di ricerca basata su un modulo di domanda e risposta: in questo caso l’obiettivo è “preparare” il motore di ricerca del futuro ad accogliere al meglio i chatbot dotati di intelligenza artificiale.

I test sono stati accelerati dopo in recente incontro aziendale in cui i dipendenti hanno sollevato dubbi sul vantaggio competitivo dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale, data l'improvvisa popolarità di ChatGPT, sistema lanciato da OpenAI, startup con sede a San Francisco supportata da Microsoft che potrebbe insidiare il dominio di Google sul terreno dei motori di ricerca.