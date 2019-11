Google dal 2020 offrirà anche i conti correnti bancari

Sengupta ha spiegato che Google vuole cercare di creare valore per i consumatori, per le banche e per chi vende online, con servizi che potrebbero comprendere un programma di loyalty, come le carte fedeltà dei supermercati, e ha comunque precisato, a scanso di polemiche, che Google non venderà i dati dei suoi utenti, in questo caso finanziari. Così come non userà i dati di Google Pay per scopi legati alla pubblicità, dati che non verranno condivisi secondo la società in nessun modo con gli inserzionisti.

Un recente studio di McKinsey sostiene che gli utenti potrebbero avere finducia in un prodotto finanziario che arriva da Google, più di Apple e Facebook, ma meno rispetto ad Amazon.

Google non ha ancora deciso se farà pagare commissioni per il suo conto corrente. Il conto permetterà di depositare denaro e sempre da «Cache», pensando soprattutto alle giovani generazioni di consumatori, si potranno anche chiedere prestiti bancari.

Google in ogni caso sta cercando di introdurre servizi finanziari da tempo. Nel 2011 ha lanciato Google Wallet, che permette agli utenti di fare acquisti digitali appoggiandosi alle loro carte di credito o di debito. La società si sta concentrando sul mercato indiano dove i mobile payment stanno crescendo molto velocemente, come in Cina. E poi ha introdotto un suo servizio di pagamenti, Google Pay nel 2018 aveva 39 milioni di utenti, ma secondo le stime di Juniper Research arriverà ad avere 100 milioni di utenti entro il 2020.

