Google Australia pronto a lanciare un sito di notizie

Il quartier generale di Google a Mountain View, California

Google lancerà un suo sito di notizie in Australia nel giro di poche settimane. È la risposta alla nuova legge per far pagare i contenuti dei media locali che compaiono nelle ricerche

Google lancerà un suo sito di notizie in Australia nel giro di poche settimane, stando a un piattaforma locale con cui ha concluso un accordo per la fornitura di articoli.

News Showcase, “rassegna di notizie” come dovrebbe chiamarsi il nuovo prodotto, è la risposta del più famoso motore di ricerca alla nuova legge programmata dal governo australiano per far pagare al colosso di Mountain View i contenuti dei media locali che compaiono nelle ricerche. Ma la questione va oltre i confini australiani, inserendosi nel più generale dibattito sulla regolamentazione delle news che appaiono online.

Misha Ketchell, direttore del sito The Conversation ha detto di essere stato avvicinato da Google «per riprendere il discorso sul lancio di News Showcase al più presto possibile, potenzialmente in febbraio». «Stiamo lavorando con loro su questo», ha concluso.

Un’accelerazione, dunque, di un progetto peraltro annunciato già a giugno, quando Google firmo accordi con diversi piccoli fornitori locali di contenuti giornalistici, compreso The Conversation. Un paio di questi hanno confermato all’agenzia Reuters colloqui recenti con la società californiana.

Mel Silva, amministratore delegato di Google Australia, in un’audizione parlamentare della settimana scorsa, aveva dichiarato che la società avrebbe bloccato il motore di ricerca se le leggi australiane di regolamentazione, le prime al mondo di questo tipo, fossero andate avanti. La nuova legge obbligherebbe Google e Facebook a negoziare contratti vincolanti con editori e emittenti locali per i contenuti inclusi nei risultati di ricerca. Se non riescono a concludere un accordo, il governo nomina un arbitro che decida per loro.