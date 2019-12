Google, cambio al vertice: i perché del lungo addio di Page e Brin Venti anni fa, i due fondatori stavano per vendere tutto a Yahoo! per un milione. L’affare saltò e fu la fortuna dei due fondatori che oggi lasciano la guida a Sundar Pichai di Biagio Simonetta

Dunque Larry Page e Sergej Brin si fanno da parte. I due ex studenti di Stanford che sul finire degli anni '90 fondarono Google, cambiando per sempre un gran pezzo del web, lasciano la guida di Alphabet (il colosso nato da Google quattro anni fa) per assumere un ruolo diverso, più da «orgogliosi genitori che offrono consigli e affetto, ma non quotidiane raccomandazioni» come hanno scritto loro stessi nella lettera d'addio. Ma perché il duo che per anni, nell'industria tech, è stato sinonimo di Google ha deciso di fare un passo indietro? E quali sono le assonanze con la scelta di un altro grande boss del settore, Bill Gates, che undici anni fa decise di lasciare Microsoft? Prima di provare a rispondere a queste domande, facciamo un passo indietro.



Il garage di Google

Come ogni storia proveniente dalla Silicon Valley che si rispetti, anche quella di Google è cominciata in un garage. Era quello di Susan Wojcicki, oggi ceo di YouTube e ieri semplicemente cognata di Sergej Brin. Fu lì, di fianco a una villetta di Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley, che nacque Google. Era il 4 settembre del 1998. Sono passati più di ventuno anni, un tempo che nel famelico metabolismo del mondo digitale sembra un secolo.



Belle speranze, poche pretese

Brin e Page fondarono una startup di belle speranze, ma senza grosse pretese. I due, studenti a Stanford, sognavano la classica “exit” che potesse portargli qualche soldo. Avevano in tasca un brevetto sui motori di ricerca che lasciava ben sperare. E a pochi mesi dal lancio della piattaforma, i due furono vicini al “colpaccio”: Google stava per essere comprata da Yahoo! per una cifra vicina al milione di dollari. L'azienda di Sunnyvale, a quei tempi leader indiscussa del web, non era del tutto convinta dell'operazione (voleva spendere meno), e l'affare saltò. Come sia finita lo sanno tutti. Quella trattativa saltata fu un grandissimo colpo di fortuna per Sergej Brin e Larry Page.



Oggi, vent'anni dopo, da quell'embrione di Google è nato un impero da 136miliardi di dollari di fatturato e 98mila dipendenti. Un colosso quotato in borsa con una capitalizzazione di mercato di 890miliardi di dollari. Un drago a sette teste che ha monopolizzato il settore delle ricerche online e detiene circa l'80% del mercato dei sistemi operativi mobile con Android.



Alphabet, la via d'uscita

Il passo indietro annunciato in queste ore da Brin e Page è un episodio chiave per il futuro prossimo di Alphabet. I due rimarranno nel consiglio di amministrazione dell'azienda, mentre il ruolo di amministratore delegato finisce nelle mani di Sundar Pichai, già ceo di Google. Eppure, sebbene la notizia sia giunta abbastanza inaspettata, non sorprende coloro che hanno seguito la carriera recente di Page e Brin. Da quando, nel 2015, è nata Alphabet, il duo è apparso raramente in eventi pubblici, e non ha praticamente mai partecipato alla conferenza annuale degli sviluppatori (la I / O di Google, dove vengono svelati nuovi prodotti e servizi).