Google apre a Milano per i servizi cloud. Impatto da 3,3 miliardi di euro

Dopo Oracle, Amazon e Microsoft arriva anche Google. Oggi è stata inaugurata a Milano la nuova region di Google Cloud in collaborazione con Tim. Si tratta della prima delle due region, la seconda verrà lanciata a Torino nei prossimi mesi. Le cloud region sono strutture destinate a ospitare infrastruttura cloud per offrire ai clienti strumenti di analisi più intelligenti, servizi di rete, elaborazione, gestione e archiviazione dati e big data e una piattaforma aperta e sicura, collegata alla rete privata di Google, per avere accesso globale a tutti i servizi di Google Cloud Platform. L’Italia è il primo paese nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ad ospitare due Google Cloud Region. Basi di questo tipo sono già presenti in Europa a Londra, Zurigo, Francoforte, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Finlandia.

Secondo un recente studio indipendente realizzato dall'Università di Torino, potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro entro il 2025 a livello locale, in Piemonte e Lombardia La region di Milano entra a far parte del network globale composto da 34 region e 103 zone, attraverso cui Google Cloud fornisce servizi agli utenti di oltre 200 paesi e territori nel mondo.

