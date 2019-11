Google compra gli orologi FitBit resi famosi da Obama: il titolo vola del 47%

Alphabet Classe A, la holding di Google, pagherà 7,35 dollari per ogni azione Fitbit: il titolo prezzava 7,20 dollari prima che il deal fosse annunciato. Con Google dietro di sé Fitbit avrà maggiori risorse per innovare i suoi prodotti, mentre Big G rafforza la sua presenza nell'hardware. Fitbit ha 28 milioni di utenti attivi nel mondo e ha venduto oltre 100 milioni di device finora. «Con la piattaforma globale e le risorse di Google – dice in una nota James Park, co fondatore e ceo della società – Fitbit riuscirà ad accelerare l'innovazione nel settore dei wearables, e renderà accessibile a tutti i benefici per la salute dei suoi dispositivi».

Il deal di Google su Fitbit dovrebbe chiudersi nel 2020, dopo le approvazioni degli azionisti di Fitbit e dei regolatori.

