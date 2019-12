Google e le altre, sfida agli Eldorado del cloud e del fintech

Quel “cloud computing” che è un must per la stessa Microsoft. Il gruppo di Redmond, nei primi tre mesi dell’esercizio fiscale 2019-2020, «è stato contraddistinto- ha detto il direttore finanziario Amy Hood- da un forte avvio . Un andamento» dovuto anche, e soprattutto, «al business della “nuvola informatica” che ha generato 11,6 miliardi di dollari di ricavi».

Insomma: i numeri mostrano come, soprattutto a causa della sempre maggiore digitalizzazione dell’economia, il mondo del cloud (nelle sue diverse articolazioni) sia un importante terreno di caccia per le bigh tech Usa e cinesi come Alibaba.

Il deep learning

Ma non è solamente la nuvola informatica. Altro fronte essenziale è l’Intelligenza artificiale. Qui, secondo diversi esperti, Google è indubbiamente ben posizionata. «La società -riprende Maffé -, tra le altre cose, ha puntato sui sistemi di elaborazione del linguaggio naturale». Un meccanismo che «consente, ad esempio, di ridurre il numero delle interfacce nell’utilizzo dei computer. Il che, potenzialmente, offre al gruppo di ampliare il numero di utenti raggiungibili» e i servizi da offrire. Ciò detto va ricordato, però, che anche altri player hanno scommesso, ed investito, sull’Artificial intelligence (Ai). Soprattutto i gruppi cinesi (da Tencent fino a Baidu) sono molto focalizzati, sotto la regia del Governo centrale di Pechino, su questo fronte. Bisognerà capire se l’Impero di Mezzo potrà veramente diventare il leader del settore.

Finanza e tecnologia

Infine il mondo FinTech. Com è noto Facebook, nelle more del suo progetto della criptovaluta Libra, ha lanciato il sistema di pagamento Facebook Pay. Si tratta di un meccanismo che permetterà agli utenti di Messenger, Instagram e WhatsApp di scambiarsi denaro e fare acquisti. L’obiettivo? In particolare, diversificare le fonti di ricavo. Facebook, come dice la stessa azienda nei dati sull’ultimo trimestre, realizza sostanzialmente tutto il suo fatturato grazie all’ “advertising”.

La situazione, ovviamente, non è ottimale. Di qui (anche) il tentativo di articolare maggiormente l’attività nel FinTech. Un comparto dove, di là dal noto e collaudato sistema di Lending “Made in Amazon”, Google vuole entrare lanciando nel 2020 conti bancari per i suoi utenti. Insomma: la sfida ai futuri Eldorado della tecnologia è aperta. Tutto da capire chi risulterà veramente vincitore.