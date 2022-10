Google e l'anno nero della pubblicità online. Wall Street mette alle corde Mountain View

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’altra giornata pesantissima per l’industria tecnologica a Wall Street. Le trimestrali di Alphabet e Microsoft hanno addensato nuove, nerissime, nubi sul cielo di Big Tech. Nubi che si sono trasformate immediatamente in pesanti sell-off, coi titoli dei due giganti che hanno perso anche oltre il 7% durante le contrattazioni, mandando in frantumi - insieme - circa 160 miliardi di capitalizzazione di mercato in poche ore. Un crollo che ha fatto malissimo all’intero comparto, con in testa - manco a...