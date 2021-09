Google e Apple cancellano il “voto intelligente” di Navalnyj

2' di lettura

Il giro di vite che ha segnato la marcia di avvicinamento alle elezioni parlamentari russe è proseguito ieri, nella prima delle tre giornate di un voto a cui gli oppositori che si riconoscono nel movimento di Aleksej Navalnyj cercano a tutti i costi di partecipare.

Non possono farlo in modo diretto: dal momento in cui la rete politica del leader dell’opposizione, rinchiuso in carcere da gennaio, è stata dichiarata fuorilegge in giugno, candidarsi o fare propaganda nel nome di Navalnyj è diventato impossibile. In seguito però il cerchio si è stretto anche attorno allo “Smart Voting”, il meccanismo che per ogni circoscrizione elettorale raccomanda il nome - tra quelli in corsa per i partiti dell’opposizione accettata - con le maggiori possibilità di battere il candidato del partito del potere, Russia Unita. In modo da non disperdere i voti di protesta.

Una battaglia di rimessa, contrastata però da quello che Ivan Zhdanov - uno dei più stretti collaboratori di Navalnyj - ha definito ieri «un atto vergognoso di censura politica»: all’apertura delle urne, l’app del sistema scaricata sui telefonini è stata rimossa da Google e Apple, inaccessibile insieme alle sue raccomandazioni all’interno della Federazione Russa.

Un esempio pratico dell’ambiente sempre più rigido in cui si muove l’internet russo: alla vigilia del voto anche il sito web e il canale Telegram del sistema “Smart Voting” erano finiti sotto attacco; mentre i rappresentanti di Apple e Google sarebbero stati avvertiti dalle autorità che la mancata cancellazione dell’app dagli stores online avrebbe comportato sanzioni e procedimenti penali contro i dipendenti russi dei due colossi hi-tech, che sarebbero stati accusati di interferenza nel processo elettorale russo. Dell’avvertimento è stato messo a parte anche John Sullivan, l’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, convocato al ministero degli Esteri.

«È una vergogna - ha dichiarato la portavoce di Navalnyj, Kira Jarmysh - che nel confronto tra gente onesta e un regime corrotto, queste compagnie abbiano fatto il gioco di quest’ultimo».