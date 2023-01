Google e l’intelligenza artificiale che risolve i problemi del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una tecnologia trasformativa che porterà benefici significativi e utili alle persone e alla società, attraverso la sua capacità di assistere, integrare, potenziare e ispirare le persone in quasi tutti i campi dell’attività umana. Sintesi perfetta, verrebbe da dire, e tale lo è (per lo meno) in casa Google per descrivere cos'è e a cosa serve l'intelligenza artificiale, di gran lunga il fenomeno tech del momento, a braccetto con la realtà virtuale. L'intervento online firmato dal Ceo Sundar Pichai e altri top executive del colosso di Mountain View in occasione del World Economic Forum di Davos ha una discreta importanza, se non altro per “certificare” la visione dell'AI di una delle Big Tech a stelle e strisce e il fondamentale ruolo di questa tecnologia per risolvere i grandi problemi che il mondo intero sta affrontando, dall'emergenza climatica ai temi legati alla salute.

Perché BigG punta sull’AI (e a quale scopo)

Ricerca, Foto, Maps, Workspace e Translate: non c'è prodotto targato Google in cui l'intelligenza artificiale non sia la base portante, e la “promessa” che le figure apicali della società californiana fanno al mercato e agli utenti è quella di un approccio «etico e responsabile» verso le potenzialità di questa tecnologia.

Spicca, fra i passaggi del post pubblicato sul blog ufficiale, l'assunto secondo cui stiamo vivendo «un momento entusiasmante per lo sviluppo dell'AI», che per Google si traduce nella missione per cui è nata, e cioè «organizzare le informazioni, renderle universalmente accessibili e utili e migliorare la vita di quante più persone possibile». Messaggio coerente rispetto al modello che ispira l'azienda americana nell'offrire e monetizzare i propri servizi digitali? Ognuno ha la sua risposta.

Il messaggio che Google ribadisce al mondo, ricordando a tutti di essere «un'azienda informatica», è quello di un impegno totale sull'AI, proprio perché considerata uno strumento con elevato potenziale per affrontare alcune delle sfide (e delle opportunità) più urgenti della nostra società. Gli algoritmi, questa la visione dell'azienda, dovranno diventare sempre più capaci, distribuire e rendere accessibili benefici e vantaggi su larga scala e continuare ad evolvere in parallelo alle complessità e ai rischi che si porta dietro.

Per fare questo, «per fare l'AI nel modo giusto» come scrivono i top manager di Google, serve uno sforzo collettivo che coinvolge una vasta platea di soggetti: le aziende tech, i ricercatori, gli sviluppatori, gli utenti (individui, aziende e altre organizzazioni), i governi, le autorità di regolamentazione. E se l'obiettivo comune è quello di pensare a un'intelligenza artificiale in grado di realizzare il proprio potenziale per le persone e la società, una componente fondamentale (questo l'assunto finale di BigG), «è ottenere collettivamente la fiducia pubblica».