Google entra nei viaggi: con Flights garantita la tariffa aerea più conveniente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quello delle tariffe aeree è un argomento spesso dibattuto. Alle compagnie viene spesso rinfacciato di praticare politiche di prezzo estremamente flessibili online, che variano anche in base all'area geografica dell'indirizzo Ip o all'utente già profilato (se ha già comprato dei biglietti, oppure no) con la conseguenza di rendere opaco un settore che dovrebbe avere legittimamente una policy di prezzi trasparente e chiara.



Google mira a cambiare le regole del gioco annunciando l'avvio del servizio Google Flights, una nuova funzione di garanzia del prezzo più basso che promette di monitorare i prezzi quotidianamente ed eventualmente restituire ai clienti la differenza se la tariffa scende in qualsiasi momento dalla prenotazione alla partenza.

Loading...

«Monitoreremo il prezzo ogni giorno fino alla partenza e, se scende, ti rimborseremo la differenza tramite Google Pay. Ora puoi prenotare con la sicurezza di non perdere un grande affare», afferma Google sul suo blog ufficiale per annunciare la novità, che attualmente è in fase di test con disponibilità limitata ai soli voli in partenza dagli Stati Uniti selezionati con le compagnie aeree Alaska, Spirit e Hawaii.

Se l’itinerario di volo di andata e ritorno che si prenota è idoneo, Google mostrerà sopra la tariffa un badge di colore azzurro a garanzia del miglior prezzo. È possibile quindi prenotare l’itinerario direttamente su Google utilizzando il link “Prenota su Google” nei risultati di ricerca.

Per quanto riguarda gli sconti, i clienti riceveranno notifiche via email e vedranno i pagamenti apparire automaticamente nei loro account Google Pay (da attivare nel caso non lo si possieda). Da lì, saranno liberi di trasferire quel denaro su conti bancari personali.