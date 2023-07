Il chatbot Bard di Google può essere usato dagli hacker per phishing ed email-truffa

Ascolta la versione audio dell'articolo

I ricercatori dell’agenzia di sicurezza informatica Check Point Research (Cpr) hanno condotto un’analisi su Google Bard, l’intelligenza artificiale generativa disponibile da qualche giorno anche in Italia. Secondo gli esperti, gli hacker potrebbero utilizzare l’intelligenza artificale del colosso americano a supporto delle loro attività malevole. Ad esempio, per generare email di truffa, codice per sviluppare app spia e minacce di tipo ransomware. Stando ad un report della compagnia di cybersecurity Acronis, nella prima metà del 2023 le e-mail di “phishing” (truffa) sono aumentate del 464% rispetto al 2022, anche grazie all’utilizzo di chatbot come ChatGpt.