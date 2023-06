Google guarda all’India: l’idea è spostare la produzione dei Pixel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'India di Narendra Modi rafforza la sua posizione di alternativa produttiva alla Cina e calamita nuovi colossi americani come Google. La società di Mountain View, che ormai da un paio d'anni ha deciso di spingere sull'acceleratore nel mercato dei dispositivi, starebbe valutando di spostare la produzione dei suoi Pixel (gli smartphone “Made by Google”, ndr) proprio in India, seguendo una strada già tracciata da Apple.



Big G è alla ricerca di fornitori in India e ha avviato i primi colloqui con...