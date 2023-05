Google I/O, spunta il video del Pixel Fold, ecco tutto quello che c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Conto alla rovescia per Google I/O, il mega evento annuale dedicato agli sviluppatori che si svolge a Mountain View in California. Questa volta è diversa dalle altre. È attesa la risposta di Google a ChatGpt e alla rivoluzione guidata da Microsoft nell’intelligenza artificiale generativa. Moltissimi gli annunci attesti, tra cui un nuovo smartphone e i prossimi passi di Google Bard l’Ai sviluppata per cambiare la ricerca (e non solo). Nell’attesa della prima conferenza che sarà trasmessa alle 19:00 di mercoledì 10 maggio è stato pubblicato un video teaser di Pixel Fold , primo telefono pieghevole made in Mountain View.

Come è fatto Pixel Fold?

Confermando le indiscrezioni uscite in questi giorni si tratterebbe di un piccolo tablet con un display esterno da 5,8 pollici e uno interno da 7,6 pollici. Nel video non ci sono i dettagli ma potrebbe essere dotato di processore Tensor G2 (lo stesso dei nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro). Mentre lato fotografia sono visibili cinque fotocamere di cui la principale pè di 48 Mp. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.700 dollari. Che è molto alto.

Loading...

Le novità di Bard

Presentato a marzo dell’anno scorso Google Bard allo stato dell’arte non è la risposta a ChatGpt e neppure all’integrazione di questa Ai generativa dentro il motore di ricerca di Microsoft Bing e il broser Edge. Proprio per questo si attendono novità sul suo sviluppo.

Pixel Fold

Il nuovo smartphone di fascia media Pixel 7a e forse un tablet

Sicuramente Google I/O ospiterà la presentazione del nuovo telefonino di fascia media Pixel 7a che si aggiunge ai dispositivi premium Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sicuramente ci saranno novità su prodotti softare e applicazin come Chrome OS, Android TV e Chromecast. Capiremo che fine fanno gli assistenti vocali (caduti in disgrazia) e i dispositivi come Google Nest Hub. E infine sapremo qualche cosa di più sui progressi di Google Maps e delle numerose piattaforme di servizi software di Google. Ultimo ma non ultimo, potrebbe esserci anche un tablet.