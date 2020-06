Google, protesta dei dipendenti dopo la morte di George Floyd: «Basta vendita servizi alla polizia Usa»

Nessuna marcia indietro

Sulla partnership con la Polizia, però, da Mountain View cercano di chiarire: in una dichiarazione rilasciata da The Verge, un portavoce di Google ha fatto intendere che la società non ha alcuna intenzione di interrompere il proprio lavoro con il governo, le forze dell’ordine o i dipartimenti di polizia, citando le linee guida etiche di Google come protezione contro gli abusi. «Anni fa siamo stati la prima grande azienda a non pubblicizzare commercialmente il riconoscimento facciale e abbiamo principi di intelligenza artificiale molto chiari che ne vietano l’uso o la vendita per la sorveglianza. Abbiamo termini di utilizzo di lunga data per piattaforme informatiche generalmente disponibili come Gmail, GSuite e Google Cloud Platform, e questi prodotti rimarranno disponibili per i governi e le autorità locali, compresi i dipartimenti di polizia».

Google contro Trump



Intanto la società californiana ha preso le distanze dalla scelta di Trump di sospendere i visti per i lavoratori stranieri. «Gli immigrati non solo hanno alimentato le innovazioni tecnologiche e creato nuove attività e posti di lavoro, ma hanno anche arricchito la vita americana - ha affermato il portavoce di Google Jose Castaneda - Il continuo successo dell’America dipende dalle aziende che hanno accesso ai migliori talenti di tutto il mondo. Soprattutto ora, abbiamo bisogno di quel talento per contribuire alla ripresa economica dell’America».