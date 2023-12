Google Maps, aggiornamento flop: i nuovi colori e la grafica fanno arrabbiare gli utilizzatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Google Maps cambia colore e fa arrabbiare milioni di utenti. Le nuove tinte scelte per Android e Apple iOs hanno creato una lunga scia di polemiche. Il motivo è legato all’abbandono del giallo per le strade per lasciare spazio ad un grigio/verde. Meno nitidi anche i contorni di laghi e parchi e in molti casi bisogna zoomare per avere una visione più chiara. I dubbi sono arrivati anche da ex dipendenti di Google, come Elizabeth Laraki che aveva collaborato allo sviluppo e a progettare Google Maps all'esordio.

Google Maps in stile Apple

Altra critica arriva da una certa somiglianza con mappe di Apple, paragone che per l’utente di medio di Google equivale ad un vero e proprio affronto. Del resto la mappe di Apple non hanno mai brillanto in nessun aspetto funzionale.

Loading...

L'aggiornamento di Google Maps anche nelle nostre prove d'uso non convince: la grafica crea incertezza negli svincoli e nella comprensione del percorso. E questo avviene ovviamente anche con Android Auto e non solo quando si usa lo smartphone. Probabilmente arriverà un aggiornamento ma non è dato sapere se e quando. Del resto siamo abituati a errori clamorosi di Google e bug clamorosi su Android Auto: dalla lettura dei messaggi alle recenti grane di compatibilità con Android 14. E ogni volta abbiamo dovuto attendere mesi per la risoluzione dei problemi e spesso risolto un difetto, ecco che ne arrivano altri.

Oltre al problema colori, a Mountain View dovrebbero anche lavorare sull’esatta pronuncia dei nomi delle vie. Un esempio? Via Silvio Pellico, diventato per Google non solo poeta, scrittore e patriota ma anche santo. San Pellico. Provaci ancora Google.