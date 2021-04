Google Maps diventa sostenibile: ora mostra anche il percorso più green

Per contrassegnare i percorsi eco-compatibili Google userà una foglia verde come icona e includerà alcune statistiche per orientare la scelta più ecologica, quando disponibile.

Nell'esempio dell'azienda, Google elenca due percorsi: un percorso veloce di 15 minuti e un percorso green di 17 minuti. Il percorso verde ha in media emissioni di CO2 inferiori dell'8%.

Anche se l'opzione più lenta sarà proposta di default, si potrà comunque impostare il servizio in modo che il percorso predefinito sia sempre quello più veloce.Il nuovo Google Maps prevede anche degli avvisi (alerts) per aiutare gli automobilisti a capire con chiarezza quando stanno per attraversare una zona a basse emissioni (come l'area C e l'area B a Milano, per intenderci).

Proposti anche treno e bici

Nel caso in cui la circolazione in queste zone sia interdetto, Google proporrà un mezzo di trasporto alternativo o un altro percorso. Gli alert saranno disponibili già da giugno in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito - e poi in altri Paesi.

Non solo. Nelle opzioni di scelta Google includerà di default anche altre modalità di trasporto, come treno e bici, in un modo simile a come sono incluse oggi le modalità di trasporto opzionali.