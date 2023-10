Google Maps, ricerca, semafori e energia solare: ecco le nuove funzionalità green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppare tecnologie in grado di mostrare informazioni utili affinché le persone, le città e le organizzazioni territoriali possano fare scelte meno impattanti dal punto di vista ambientale. E’ la mission di Google, che ha presentato nuove funzionalità ed espansioni che vanno proprio in questa direzione. “Per dare un contributo al cambiamento climatico continuiamo a sviluppare tecnologie in grado di aiutare le persone, gli urbanisti e gli enti governativi ad agire per un futuro più sostenibile. Ci siamo concentrati in particolare su settori come i trasporti e l’energia, che sono due settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni globali”, ha dichiarato il CEO Sundar Pichai all’evento Sustainable with Google.

Green light per regolare il flusso del traffico

Aiutare gli ingegneri del traffico urbano a ottimizzare i semafori agli incroci in modo da migliorare il flusso veicolare e ridurre le emissioni è l’obiettivo del progetto Green Light, che utilizza un algoritmo di Ai per effettuare calcoli sulla viabilità. “Le città possono apportare aggiornamenti economicamente sostenibili alle infrastrutture esistenti per ridurre il numero di arresti delle auto al semaforo rosso”, si legge nella nota di Google che introduce le novità. Green Light è già disponibile in 12 città, aiutando a risparmiare carburante e ridurre le emissioni. «I primi dati del progetto Green Light indicano la possibilità di ridurre l’arresto dei veicoli fino al 30% e ridurre le emissioni alle intersezioni fino al 10%”. L’anno prossimo Google estenderà la funzione in altre città del mondo

.Le nuove funzionalità di Maps per ridurre la Co2

Per quanto riguarda la mobilità, sull’applicazione MAPS compariranno i percorsi a basso consumo di carburante. “Le persone cercano su Google informazioni su come ridurre l’impatto ambientale mentre si spostano, che vadano al lavoro o al supermercato. Ecco perché quest’anno inizieremo a introdurre i percorsi a basso consumo di carburante in India e Indonesia, in aggiunta agli Stati Uniti, il Canada, l’Europa e l’Egitto dove è già disponibile”. In pratica i percorsi ecosostenibili calcolati da Google vogliono consigliare strade che hanno meno salite, meno traffico e una velocità stabile con lo stesso orario di arrivo previsto. Sin dal lancio nell’ottobre del 2021, Google stima che i suoi suggerimenti abbiano contribuito a evitare più di 2,4 milioni di tonnellate metriche di emissioni di CO2e, il che equivale a togliere dalla strada per un anno circa 500.000 auto a combustibile fossile.Nell’agenda sostenibile di Google c’è pure l’intento di aiutare le persone a scegliere modi alternativi di mobilità, come il treno. “Presto appariranno nella ricerca suggerimenti di percorsi ferroviari al posto dei voli. A breve, in Francia, quando le persone cercheranno indicazioni stradali, Maps mostrerà suggerimenti per il trasporto pubblico o a piedi accanto ai percorsi stradali se i tempi di percorrenza sono comparabili e praticabili”.

Introdurre informazioni approfondite sui veicoli elettrici nella Ricerca di Google

Alphabet ha individuato un altro topic su cui lavorare: i veicoli elettrici (EV), il settore dei veicoli in più rapida crescita, con le ricerche globali che sono quasi raddoppiate negli ultimi due anni. Per le persone che intendono acquistare un nuovo EV, sarà più facile comprendere i costi associati a questo acquisto grazie alle nuove funzioni della Ricerca di Google. Già negli Stati Uniti, quando le persone effettuano ricerche come “migliori auto elettriche”, possono confrontare rapidamente il prezzo, valutare l’autonomia della batteria e scoprire i modelli. Inoltre, possono trovare gli incentivi del governo federale per i veicoli idonei. Le funzionalità della ricerca di Google si amplieranno anche con il raffronto dei costi del carburante di un’auto a combustibile fossile con i costi di ricarica di un veicolo elettrico. Una funzionalità che Google sta ampliando in 20 paesi, grazie un calcolatore che aiuta gli automobilisti a comprendere i costi della ricarica rispetto a quelli di rifornimento alla pompa. Questo calcolatore è già disponibile in 21 paesi in giro per il mondo.Una nuova opzione utile a chi viaggi auto elettriche - disponibili negli Stati Uniti nelle prossime settimane e in Europa all’inizio del prossimo anno – sarà quella che mostra l’autonomia delle batterie e la distanza che gli automobilisti possono percorrere con un determinato modello di auto con una singola ricarica. Gli utenti possono anche personalizzare un percorso per vedere quante ricariche sono necessarie lungo il tragitto in base a fattori come dislivello e limiti di velocità.

Ridurre al minimo l’impatto dei viaggi a lunga distanza

Nelle mire di Google c’è anche l’aviazione, uno dei settori più difficili da decarbonizzare con le scie di condensazione, ovvero le linee bianche che a volte sono visibili dopo il passaggio degli aerei, che sono responsabili di circa il 35% sul riscaldamento globale. Per mitigare questo problema, Google Research ha collaborato con American Airlines e Breakthrough Energy per combinare l’IA ed enormi quantità di dati al fine di prevedere dove si formeranno le scie e come gli aerei possono evitare di crearle. Dopo l’esperimento, che ha consentito una loro riduzione del 54%, Google intende ampliare gli sforzi attraverso una partnership con EUROCONTROL, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, che sarà in grado di fornire agli aeromobili europei informazioni su come evitare le scie.Le funzionalità per l’energia domestica e pubblicaIl contributo di Google non si vuole limitare alla sola mobilità: “Per agevolare le persone che cercano opzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili per le proprie case, stiamo aggiornando la nostra esperienza nella Ricerca per mostrare informazioni sull’efficienza energetica e sugli incentivi finanziari quando gli utenti cercano termini come caldaia o aria condizionata”.