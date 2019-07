Google, il miliardario Thiel accusa di tradimento pro-Cina. Trump promette di indagare

Google ha tagliato la sua attività in Cina negli ultimi anni, preoccupata per abusi e violazioni dei diritti nel Paese. Ma il settore hi-tech americano cerca ugualmente di preservare una presenza sul grande mercato e, nel caso di Google, questa presenza ha anche preso la forma di un centro per AI a Pechino aperto due anni or sono.

La polemica arriva in un momento non facole per i leader digitali. Negli Stati Uniti le grandi società tech sono sotto attacco sia da destra che da sinistra, da sinistra criticate per le loro tendenze monopolistiche e da destra denunciate per non dare adeguato spazio alle voci ultra-conservatrici.

Per Thiel, uno degli ex co-fondatori di PayPal, le controversie non sono una novità. È da sempre considerato una rarità a Silicon Valley: un convinto militante conservatore con tanto di esplicite simpatie per Trump, dichiarate ancora prima della sua elezione alla presidenza. Thiel fu anche tra i consiglieri della squadra di transizione al potere di Trump.

Anche uno dei consiglieri del Presidente, il capoeconomista Larry Kudlow, ha espresso scetticismo sull'ultima uscita di Thiel: «Credo che Google lavori per l'America e le sue forse armate, non per la Cina». Ancora: «Non sono sicuro di cosa (Thiel, ndr) abbia voluto dire, ho i miei dubbi». Ha tuttavia aggiunto, sibillino: «Ma non si sa mai».