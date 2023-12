Google patteggia con gli Stati Usa e pagherà 700 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

ALphabet, il gruppo di Google, patteggia con gli stati Usa e si appresta a pagare oltre 700 milioni di dollari. Il gruppo di Mountain View ha preferito la via della conciliazione in tema di antitrust e ha trovato un accordo in base al quale si impegna a versere 630 milioni di dollari in un fondo di compensazione per i consumatori e 70 milioni di dollari in un fondo che verrà utilizzato dagli stati. L’intesa, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata lunedì presso il tribunale federale di San Francisco, richiede comunque ancora l’approvazione di un giudice. Nel dettaglio l’accordo prevede che i consumatori ritenuti idonei riceveranno almeno 2 dollari e potrebbero ricevere pagamenti aggiuntivi in base alla loro spesa su Google Play tra il 16 agosto 2016 e il 30 settembre 2023. Oltre ai 50 stati americani, l’intesa è stata accettata anche dall Distretto di Columbia, Porto Rico e le Isole Vergini.

L’accusa

Qual è la contestazione fatta al gruppo guidato dal ceo Sundar Pichai? L’accusa era quella di imporre prezzi eccessivi ai consumatori attraverso restrizioni illegali sulla distribuzione di app su dispositivi Android e tariffe per le transazioni in-app. L’annuncio dell’accordo era già arrivato nel settembre scorso, ma non se ne conoscevano i contorni economici perché era in atto un processo parallelo che vedeva Alphabet contrapposta al produttore di “Fortnite” Epic Games. La scorsa settimana poi una giuria federale della California ha dato ragione a Epic, che contestava il fatto che alcune condizioni del business delle app di Google fossero anticoncorrenziali.

Le misure messe in campo da Google

La società ha affermato che sta espandendo la capacità degli sviluppatori di app e giochi per fornire ai consumatori un’opzione di fatturazione alternativa per gli acquisti in-app accanto al sistema di fatturazione di Play. A questo scopo è stata sperimentata negli Stati Uniti la “fatturazione a scelta” per più di un anno. Ora, come parte dell’accordo, Google semplificherà la capacità degli utenti di scaricare app direttamente dagli sviluppatori.

Le reazioni dell’accusa

Il procuratore generale democratico della Carolina del Nord, Josh Stein, ha dichiarato martedì a Reuters che «i cambiamenti che Google è tenuto ad adottare si tradurranno in una maggiore innovazione tra gli sviluppatori di app e in prezzi più bassi per i consumatori, e questo è sempre stato il nostro obiettivo numero uno».

Gli avvocati degli stati, dal canto loro, hanno fatto notare che si tratta di un risultato senza precedenti dal momento che «nessun altro ente antitrust statunitense è stato ancora in grado di ottenere rimedi di questa portata da Google» o da altre importanti piattaforme digitali.