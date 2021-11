Google perde l’appello contro l’antitrust Ue: pagherà multa da 2,8 miliardi di dollari

Che cosa succede ora

Non solo. Il risultato potrebbe anche influenzare il destino “fiscale” di Amazon, Apple e Facebook: società nel mirino degli antitrust di mezzo mondo che potrebbero ora decidere di rivedere le loro strategie.

Gli sforzi, soprattutto dell’Unione europea, per arrivare a definire nuove regole contro le multinazionali sembrano infatti vicini a ottenere risultati concreti. I negoziati sono alle fasi finali: un nuovo quadro normativo-giuridico potrebbe rappresentare un’arma ben più potente per innescare reali cambiamenti nel comportamento delle big tech di quelle - spuntate - oggi in mano ai regolatori antitrust.

La replica di Google

«Gli annunci su Shopping aiutano le persone a trovare i prodotti cercati in modo semplice e veloce, e aiutano i commercianti a raggiungere potenziali clienti. Il giudizio del Tribunale Ue, che esamineremo nel dettaglio, si riferisce a una serie di fatti molto specifici e già nel 2017 abbiamo apportato modifiche per ottemperare alla decisione della Commissione Europea. Il nostro approccio ha funzionato con successo per più di tre anni, generando miliardi di clic per più di 700 servizi di shopping comparativo». Questo il commento di un portavoce di Google diffuso nel giorno in cui il Tribunale Ue ha confermato l’ammenda dell'Antitrust.