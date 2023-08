Google, in arrivo nuove funzionalità: sintesi degli articoli dentro la Search Generative Experience

Le perplessità sulla SGE di Google

Ci si chiede cosa succederà dopo, al di là dei miglioramenti e delle implementazioni che seguiranno da qui a quando la versione Beta SGE di Google sarà dichiarata “agibile” per tutti gli utenti. Un cambio di paradigma che potrebbe sparigliare il mazzo e creare nuove abitudini, cancellandone altre.

La prima è che la maggior parte degli utenti, grazie alle risposte generate dalla Ai di Google, non saranno più incentivati a cliccare su vari link esterni, avendo già esaurito la loro fame di sapere grazie al “riassunto” generato dalla SGE di Google. Un po’ come ChatGPT, che estrae informazioni da vari siti web, le riformula e mette quel testo in cima ai risultati della ricerca, spingendo verso il basso tutti i link.

E poi c'è una nuova sfida per i creators web e gli editori, che saranno chiamati a rielaborare un modello di business sostenibile in seguito all'uso massivo dell'introduzione della SGE. Se fino ad oggi i creatori di contenuti sono stati incentivati a creare articoli ottimizzati per Google (i cosiddetti contenuti SEO, search engine optimization), appoggiandosi al motore di ricerca per portare avanti un modello di business basato sui click, la creazione di contenuti generati dalle Ai sui motori di ricerca porterà, secondo molti analisti, ad un impoverimento dei contenuti online, con gli editori che saranno disincentivati a crearne di nuovi.

«Con l’intelligenza artificiale, la Ricerca Google potrebbe alla fine innescare un ciclo di sventura per il Web così come lo conosciamo», ha scritto il columnist dell'Atlantic Justin Pot in un articolo intitolato profeticamente: “Google's New Search Tool Could Eat the Internet Alive (Il nuovo strumento di ricerca di Google potrebbe divorare Internet).Un'altra domanda che irrompe nel dibatto è se la stragrande maggioranza degli utenti non cliccherà più su nessun link, limitandosi a consultare il testo prodotto dal motore di ricerca, che ne sarà dell'informazione e della pluralità di voci che lo compongono? Google su questo non è ancora capace di fornire alcuna risposta.