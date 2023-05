Google risponde a Microsoft: l’Ai generativa entra nella ricerca, in Gmail e nelle foto

Search Generative Experience, cosa vuole dire

Torna sul palco Sundar Pichai e ci ricorda che il passaggio è da prodotto a piattaforma. E quindi entrerà in tutti servizi compresa la ricerca.«Unendo le funzionalità uniche dell’IA generativa con la profonda comprensione delle informazioni di Google, spiegano sul palco i manager di Mountain View, renderemo possibile porre domande completamente nuove, alle quali non si era mai pensato prima che la Ricerca Google potesse rispondere. Questo trasformerà il modo in cui le informazioni sono organizzate. Inizieremo con un esperimento in Search Labs chiamato SGE (Search Generative Experience), disponibile nelle prossime settimane negli Stati Uniti. Continueremo ad ascoltare e ricevere feedback dalle persone e dall’ecosistema più ampio». Con SGE, gli annunci della rete di Ricerca continueranno ad apparire negli spazi dedicati agli annunci all'interno della pagina. In questa nuova esperienza, gli inserzionisti avranno come sempre l’opportunità di raggiungere potenziali clienti durante le loro ricerche. Testeremo e svilupperemo l’esperienza pubblicitaria in base a ciò che apprenderemo. «Come sempre, ci impegniamo a offrire la massima trasparenza e rendere gli annunci distinguibili dai risultati di ricerca organica». Tradotto gli annunci della rete di Ricerca continueranno ad essere riconoscibili in modo chiaro e trasparente grazie all'etichetta “Sponsorizzato” in grassetto nero. SGE (Search Generative Experience) sarà disponibile su Chrome per computer e nell’app Google (Android e iOS) negli Stati Uniti (solo in inglese al momento del lancio). La ricerca per parole che è quella che sorregge BigG nella pubblicità online continuerà a essere al centro. Il senso sembra essere quello di non mettere al centro il chatbot ma gli strumenti di Ai che servono per capire il contesto. Un messaggio chiaro agli inserzionisti.

I limiti di LLM secondo Google

L’IA generativa e i LLM hanno limiti noti e, tuttora, il motore di ricerca può commettere errori. «Stiamo adottando un approccio deliberatamente responsabile nell'aggiungere nuove funzionalità dell’IA generativa alla Ricerca. Abbiamo addestrato questi modelli per garantire il livello di qualità elevato tipico della Ricerca e continueremo ad apportare miglioramenti nel tempo. I modelli si basano sui nostri sistemi che abbiamo perfezionato per decenni e abbiamo anche previsto dei paletti aggiuntivi, ad esempio la restrizione dei tipi di query in cui queste funzionalità appariranno».

Google I/O, le immagini della conferenza degli sviluppatori Photogallery27 foto Visualizza

È il momento di Duet AI per Google cloud e Vertex

Gli sviluppatori di Google possono costruire prodotti di intelligenza artificiale con vari modelli utilizzando un’applicazione chiamata Vertex AI. Tre le applicazioni: immagini, coding e Chiro un modello text-to-voice. Anche in questo caso - come per Workspace - nasce una nuova classe di prodotto chiamata Duet AI for Google Cloud. Tradotto sono applicazioni di Ai sul cloud per sviluppatori. Come funziona? Duet AI funge da programmatore esperto e assiste gli utenti cloud nel coding , offrendo suggerimenti adattati e generando intere funzioni in tempo reale e assistendo nelle revisioni e nelle ispezioni del codice. .

Pixel 7a

E infine è il momento di Pixel

Ampiamente annunciato il Pixel 7a. La versione precedente è stata uno dei telefonini di fascia media più apprezzati. Chi vi scrive ha provato il nuovo dispositivo che conferma quanto di buono fatto finora. E migliora sul fronte della fotografia e della batteria. Prezzo di lancio in Italia: 509 euro che è un buon prezzo. Presentato anche il primo tablet di Google che probabilmente arriverà in Italia non prima dell’estate.Il prezzo negli Usa è 499 dollari. Lo schermo è di 11 pollici e le prestazioni medio alte. Infine, il primo smartphone pieghevole made in Mountain View. Confermati i rumors usciti: display esterno da 5,8 pollici e uno interno da 7,6 pollici. Nel video non ci sono i dettagli ma potrebbe essere dotato di processore Tensor G2 (lo stesso dei nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro). Mentre lato fotografia sono visibili cinque fotocamere di cui la principale pè di 48 Mp. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.700 dollari. Che è molto alto.